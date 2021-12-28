وزير الحكم المحلي يلتقي عددا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية

التقى وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، عددًا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، هي بلديات: «الساحل، جردس العبيد، البيضاء، القبة، عمرالمختار، توكرة، الأبرق، القيقب، المرج».

وأفاد بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش جملة من المشاكل التي تواجهها بلديات المنطقة الشرقية، حيث أكد الوزير «اهتمامه بهذه البلديات وحرصه على تذليل الصعاب التي تواجه سكانها».

ونقل البيان عن عمداء البلديات «تأكيدهم دعمهم لجهود الحكومة والوزارة المبذولة في عدد من الملفات، أهمها ملف نقل الاختصاصات للبلديات وتحجيم المركزية في ليبيا».

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وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة «ستستمر في نقل الاختصاصات للبلديات حتى يتم تمكين البلديات من جميع الاختصاصات وفق القانون»، مذكرًا بدور وزارة الحكم المحلي في متابعة البلديات والإشراف عليها وأنها لن تتهاون حال حدوث أي تقصير أو إهمال من أي جهة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في احتفالية أُقيمت للاحتفاء بنقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 23 أغسطس 2021.

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