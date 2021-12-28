الدبيبة: لن نسلم السلطة حتى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حقيقية

‬جدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة القول بأن قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة، معتبرا أن ذلك أخر قيام حكومته بعدد من المشاريع المستهدفة.

وأعلن الدبيبة، استمرار حكومته في عملها إلى حين وضع دستور وإجراء انتخابات حقيقية تفرز قيادة للبلاد، وعندها يتم التسليم لها، منوهاً إلى أن القدر هو من أتى به إلى هذا المنصب، وأنه لم يسع إليه في يوم ما.

وأضاف الدبيبة في كلمة له في الاحتفال الوطني لتنفيذ مبادرة تيسير الزواج، بأنه يجب أن تؤسس الانتخابات وفق قاعدة دستورية، ودستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين.

كما دعا الدبيبة، خلال كلمته التي حضرها عدد من وزراء حكومته، وعدد من المستفيدين من منحة تيسير الزواج، مجلس الوزراء إلى عقد مؤتمر صحفي نهاية العام الجاري يبين فيه ما قامت به الحكومة منذ توليها السلطة في ليبيا.

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