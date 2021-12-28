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البيوضي: إعادة تدوير الفساد هذا ما اتفقوا عليه تنفيذا لرغبات ستيفاني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف سليمان البيوضي، المترشح الرئاسي، الاتفاق المبدئي لأعضاء مجلس النواب على الاتجاه لتأجيل الانتخابات الليبية، بـ«إعادة تدوير الفساد».

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إعادة تدوير الفساد هذا ما اتفقوا عليه تنفيذا لرغبات ستيفاني وضربوا كل القيم والحقوق عرض الحائط” متابعا”:” يسقط العملاء».

وأضاف البيوضي:” آن الأوان، لأن ينقذ الليبيون أنفسهم ليستريح الوطن والمواطن”.

وكان البيوضي، قال في وقت سابق، أن الحل، هو إجراء انتخابات يوم 24 يناير 2022، وليختر الليبيون من يمثلهم.

وأضاف البيوضي، أن المقترح الذي يتحدثون عنه الآن هو استجابة وتمرير لصفقة ستيفاني ويليامز وغسان سلامة المبعوث الأممي السابق، ومن ورائها أيتام السفارات الأجنبية”.

ولفت إلى أن هدفهم تفتيت ليبيا وإنهاء وجودها، وديمومة الوضع القائم وأبديته وسننهب في وضح النهار وستضرب المجاعة والفقر والجهل كل زاوية في هذا الوطن”.

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إعادة تدوير الفساد اتفق البيوضي رغبات ستيفاني

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صحيفة الساعة 24

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