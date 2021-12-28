ديوان المحاسبة يبحث نتائج الخطة التشغيلية

بحث رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء المسلاتي، مع مديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية والمكاتب الفنية ومستشاري رئيس الديوان، نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية، حيث كانت البداية مع مكتب الخطط والبرامج الذي استعرض الموقف التنفيذي الشامل للخطة.

واستُعرض خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء، موقف الإنجاز على مستوى كل إدارة فنية، والمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى الآجال المتوقعة لاستكمال الخطة بما يكفل إدراج كافة المخرجات في التقرير السنوي للديوان.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على استكمال المهام وفقا للمواعيد المحددة، إلى جانب برمجة جدول اجتماعات فرعية على مستوى كل إدارة فنية، لمناقشة التفاصيل ذات العلاقة بكل إدارة، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للديوان على منصة فيسبوك.

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