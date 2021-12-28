مازن يبحث مع أعضاء لجنة 5+5 بالمنطقة الغربية ترتيبات تأمين الطريق الساحلي

ناقش وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة خالد مازن، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بالمنطقة الغربية آخر المستجدات والترتيبات الأمنية لتأمين الطريق الساحلي.

واستقبل مازن، بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، رئيس لجنة “5+5” بالمنطقة الغربية اللواء أحمد أبو شحمة، وأعضائها: اللواء مختار النقاصة، واللواء مصطفى يحيى، واللواء رضوان الغراري، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية اللواء علي النويصري.

وأفاد بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك، بأن “الاجتماع تناول آخر المستجدات والترتيبات الأمنية للتأمين الطريق الساحلي، ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة إلى الجفرة، والتي يجرى العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاح العمل”.

واستعرض عضو لجنة الترتيبات الأمنية الاحتياجات المطلوبة لإقامة ثلاث نقاط تمركزات أمنية ثابتة بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد وزير الداخلية “دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم”.

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