العد العكسي: هل سيوفّق النواب في تحديد خيارات المرحلة المقبلة؟

ناقشت الحلقة 27 من سلسلة برنامج العد العكسي، ما يحدث في جلسات مجلس النواب وما سيسفر عن تلك الجلسات من مقترحاتٍ وقرارات حول تسيير المرحلة القادمة، مع ضيوف الحلقة المتحدث باسم المجلس الرئاسي سابقا أشرف الثلثي، والمهتم بالشأن السياسي عبد العظيم البشتي.

وأشار المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي أشرف الثلثي، أن التنصل من المسؤولية وعدم شفافية المفوضية أرجعت المشهد السياسي إلى المربع الأول، مضيفاً أن التحديات الأمنية ذريعة اتخذها مجلس النواب لتأخير الانتخابات وبالتالي إطالة فترة ولايته.

وذكر الثلثي أن البلاد تحتاج لقائد حقيقي يجمع الشباب من حوله ويحيّد السلاح، مؤكداً أن الشباب الليبي لم يجد الفرصة في التعليم والعمل والتطور، وهو ما دفعه لحمل السلاح.

وشدد الثلثي على ضرورة إشراك المجلس الأعلى بالدولة في التشاورات السياسية لتفادي استمراره في العرقلة، مؤكداً أن تقارب مجلسَي النواب والدولة هو أمر يصب في مصلحة الشعب الليبي.

وختم الثلثي بالقول أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد تدخلاً سافراً في الشأن الليبي، بل تسعى لفرض حل سياسي وتستعمل كافة الأوراق الممكنة للوصول إلى ذلك الحل.

بدوره، قال المهتم بالشأن السياسي عبد العظيم البشتي، إن الأجسام السياسية الحالية غير مؤهلة لقيادة المرحلة ولا تملك الحس بالمسؤولية ولا الوعي السياسي الوطني، ومن الصعب الوصول لانتخابات نزيهة بنسبة 100% ضمن الظروف الحالية.

وأكد البشتي أن السلاح المنتشر هو العقبة الحقيقية في وجه بناء دولة المؤسسات، وأن واقع السلاح لا يمكن تغييره إلا بالمضي قدماً ومحاولة سحب الشباب من دوامة النفوذ والمال.

وأضاف البشتي أن منظمات المجتمع المدني في ليبيا لا تملك تأثيراً على الأرض، وأن الوضع الأمني يؤثر على عملها ويحد من دورها.

ونوه البشتي إلى الموقف الأميركي بالقول أنه يمكن أن يكون أكثر تأثيراً في المشهد الليبي، وأن الولايات المتحدة لها مصالح في المنطقة لن تتخلى عنها، إلا أنها لم تقم بالمطلوب منها بما يخص الصراع السياسي الليبي.

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