الشيباني: المخابرات كشفت ربع مليون رقم وطني مزور لغير ليبيين بمنظومة الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن تقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة كشف وجود ربع مليون رقم وطني مزور لغير ليبيين بمنظومة السجل الانتخابي.

وقال «الشيباني»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن هناك تقريرا صادر عن جهاز المخابرات العامة الليبية رصد فيه وجود نحو 250 ألف رقم وطني تم تزويرها ومنحها لغير الليبيين وتسجيلها في منظومة السجل الانتخابي».

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نسبة الناخبين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية وصلت إلى 86٪، في آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين أمس الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر.

وذكرت المفوضية، في بيان لها، أنه بلغ عدد المستلمين لبطاقات الناخبين في آخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية (2.465.648) بطاقة انتخابية بنسبة مئوية بلغت (86) في المائة.

وحسب الإحصائية العامة لمفوضية الانتخابات لعدد البطاقات المسلمة حتى يوم 01 ديسمبر الجاري وهو اليوم الأخير، فإن من بين البطاقات المستلمة (1.433.517) رجال، و (1.032.131) نساء.