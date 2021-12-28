نقابة موظفي التعليم العالي تعلن إنهاء الإضراب

أعلنت النقابة العامة لموظفي التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إنهاء الإضراب عن العمل وعودة الموظفين لأعمالهم بالجامعات.

وقالت النقابة العامة، في بيان، إنها قررت إنهاء الإضراب والعودة للعمل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأرجعت النقابة قرارها إلى «عدة مستجدات وقرارات إيجابية تلبي بعض طموحات موظفي التعليم العالي»، لكنها أكدت استمرارها بالمطالبة بحقوق موظفي التعليم العالي «المسلوبة»، متطلعة إلى «مستوى أحسن للموظف الذي يعاني من الظروف المحيطة به ماديا ومعنويا».

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وطالب الموظفون في السابق بتطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن المرتبات، وتحسين الوضع المادي للموظفين بالجامعات الليبية كافة، وصرف جميع مستحقاتهم عن السنوات السابقة والمتمثلة في مكافآت الامتحانات والعمل الإضافي، وفروق الدرجات، والعلاوات السنوية، وتضمين جدول مرتبات خاص بهم والتأمين الطبي.

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