بعد أكثر من شهر على اختفائه.. إطلاق سراح الصحفي سراج المقصبي

أطلق سراح الصحفي سراج المقصبي اليوم الثلاثاء، بعد مرور أكثر من شهر على اختفائه بمدينة بنغازي.

ونتج عن عملية الاقتياد هذه، ردود فعل واسعة استنكرت الحادثة، حيث أصدرت الهيئة العامة للصحافة بيانا استهجنت فيه بأشد العبارات ما تعرض له الصحفي المتعاون مع فرع الهيئة ببنغازي.

وكان المقصبي، قد اقتيد من مقر عمله ظهيرة يوم الاثنين الموافق للـ 22 من شهر نوفمبر الماضي، من قبل مجهولين رفضوا الإفصاح عن هويتهم أو عن الجهة التي يتبعونها.

وبحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 والذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن ليبيا تحتل المركز 165 من أصل 180 دولة.

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