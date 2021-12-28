وليامز: الأمر متروك للبرلمان ليقرر موعد الانتخابات

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، إنها لا تملك الحق في الحكم على ترشح أشخاص بعينهم.

وأوضحت ويليامز، في مقابلة مع صحيفة “كورري ديلا سيرا” الإيطالية، أن العملية السياسية تم تصوّرها وإجرائها من قبل الليبيين، والأجسام الليبية هي من قامت بتأجيل الانتخابات.

ورأت كذلك أن ليبيا بحاجة إلى حكومة مستقرة، وتأجيل التصويت ليس هزيمة، متفائلة بأنه “لا أحد يرى حلا في العودة للعنف، ولم يعد الليبيون يتحدثون لغة الحرب لحل خلافاتهم، وهذه مقدمة ممتازة للانتخابات”.

وذكرت أنها “اختتمت جولة من المشاورات وظهر فيها اختلاف عن المحادثات فترة الحرب، ووجدت أنه لا أحد يرى حلاً في العودة إلى العنف ليس فقط بين السياسيين وزعماء القبائل ولكن أيضًا بين قادة الجماعات المسلحة”.

ووصفت نزاعات الميليشيات في طرابلس بأنها كانت طفيفة، ولم يكن لها علاقة كبيرة بالتصويت، مضيفة “أفضل أن أسميهم جماعات مسلحة وليس ميليشيات، فالعديد منهم عناصر تدفع لهم الدولة”.

وأردفت بقولها “في هذه الفترة الانتقالية الطويلة ومنذ ثورة 2011، كان الليبيون بحاجة إلى حكومة مستقرة ومنتخبة ديمقراطيًا وتمثيلية بالكامل، ومن الضروري إيجاد صيغ قانونية وسياسية مشتركة وحل النزاعات المتعلقة بالترشيحات الرئاسية”.

وبالحديث عن موعد الانتخابات، قالت: “الأمر متروك للبرلمان ليقرر موعد الانتخابات في 24 يناير أو يونيو أو في أي موعد آخر، وكما تقول المفوضية، من الضروري مراجعة الإطار التشريعي الانتخابي”.

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