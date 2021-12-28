ستيفاني: ينبغي أن ينصب الاهتمام على إنجاز الانتخابات وليس على مصير الحكومة

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة.

وأضافت وليامز، في مقابلة مع «رويترز» أن معظم الليبيين يريدون نهاية “لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها”.

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر الجاري، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون، وفقا لـ”رويترز”.

ولفتت ويليامز، إلى أن عملية تفويض الحكومة يرجع إلى البرلمان، لكن “ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات”.

وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.

وأفادت بأن أي انتخابات لا بد أن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، في إشارة واضحة للدبيبة.

وقالت:” على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة”.

وقالت ويليامز، إنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار السياسي الليبي في هذه العملية، لكنها تعقد اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضائه وقد تواصل فعل ذلك.

وأضافت:” عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع مجموعة فرعية أصغر، وقد كانت جلسة تشاورية وربما استمر في القيام بذلك، لا أزال أقيم ذلك كله”.