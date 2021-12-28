أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»

طالب 18 حزبًا وتكتلاً سياسيًا، الثلاثاء، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «بكل حرية ونزاهة، وبلا تأجيل أو عرقلة»، مستنكرين في الوقت نفسه «تدخلات خارجية» من سفراء ودول بشأن عملية التأجيل وتداعيات ذلك.

وقالت الأحزاب والكتل، في بيان مشترك، إنها تابعت الاحتجاجات الرافضة لتأجيل الانتخابات، بالإضافة إلى بیانات بعض الدول وهي بريطانيا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتصريحات بعض السفراء بشأن العملية الانتخابية.

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وأكدوا دعمهم للمطالب الداعية لإجراء الانتخابات بدون تأجيل، معبرين في الوقت نفسه عن «أسفهم» لما صدر عن بعض بعثات الدول بشكل وصفوه بـ«المستفز» و«يتعارض مع تطلعات أبناء الشعب الليبي الذي عبر عنها في خروجه بجمعة الخلاص والأيام التي بعدها بمختلف مدن ليبيا للمطالبة بإنهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسب ترتيبات المفوضية العليا للانتخابات».

وطالب البيان حكومات الأجنبية بـ«تصحيح موقفها بما يدعم تطلعات أبناء الشعب الليبي، ويضمن حقهم في إقامة انتخابات حرة وآمنة وبلا تأجيل».

تحذير من تداعيات يصعب السيطرة عليها

وتابع البيان: «نكرر التحذير من أن استمرار تجاهل مطالب أبناء الشعب الليبي وعدم الاستماع لأصواتهم سيتسبب في تداعيات يصعب السيطرة عليها»، معتبرين أن «المواقف التي لا تتسق مع تطلعات أبناء شعبنا الليبي تمثل دعوة لعدم الاستقرار، واستمرارًا لأزمة لن يستطيع الشعب تحمل معاناتها».

وقالت إن «هذه الدول (الأجنبية) تتحمل مع المعرقلين الليبيين أي فشل لهذه الانتخابات»، لافتة إلى أنه «كان لازمًا ومن باب الحرص على الوصول إلى الانتخابات في 24 يناير المقبل أن تقدم هذه الدول قائمة بأسماء المعرقلين للانتخابات وتدعو مجلس الأمن الإصدار عقوبات فعلية ضدهم».

الموقعون على البيان:

– الحزب المدني الديمقراطي

– الحزب الوطني الوسطي

– حزب شباب الغد

– تجمع ريادة

– حراك من نحن

– الاتحاد النسائي الليبي

– حزب تیار ليبيا للجميع

– حزب الحركة الوطنية

– حزب موطني

– التكتل الوطني للبناء الديمقراطي

– حراك ليبيا تنتخب رئيسها

– الاتحاد النسائی درنه

– حزب إحياء ليبيا

– حزب التجمع الوطني الليبي

– تجمع الإرادة الوطنية

– الحراك الوطني الليبي

– حراك 24 ديسمبر

– الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة

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