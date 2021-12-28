زيادة في نسبة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ملخص التقرير الأسبوعي لمرض كورونا المستجد، على مستوى ليبيا.

وتضمن الأسبوع “51” نتائج وإحصاءات الفترة من 20 ديسمبر إلى 26 ديسمبر 2021م وبلغ عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع 28652 عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين الذي بلغ 26208 عينة.

كما رصد المركز عدد الحالات المؤكدة والتي بلغت 3938 حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 14% مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين الذي بلغ 3325 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 13%.

وبلغ عدد الوفيات 58 حالة وفاة بمعدل إماتة 1% مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين الذي بلغ 46 حالة وفاة بمعدل إماتة مماثل .

كما سجل المركز ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات الموجبة التي تركزت بشكل أكبر في مدن وبلديات طرابلس والقره بوللي وزليتن وسرت وترهونة والماية والزنتان وصبراتة وبلدية الزاوية الغرب والسبيعة وزوارة وبلدية باطن الجبل، مقارنة بالأسبوع الوبائي 50.

وفيما يتعلق بمؤشر التطعيمات فقد سجل المركز زيادة في عدد المطعمين ضد فيروس كوفيد 19 بالجرعة الأولى بــــــ 1844458 مطعماً، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 809680 مطعماً مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين، حيث سجل عدد المطعمين بالجرعة الأولى 1823248 مطعماً وعدد المطعمين بالجرعة الثانية 786157 مطعماً.

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