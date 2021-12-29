شركة سرت لإنتاج النفط والغاز تبحث نشاطاتها للعام الحالي

استعرضت شركة سرت لإنتـاج وتصنيع النفط والغاز أعمالها ونشاطاتها للعام الحالي خلال اجتمـاع الجمعيـة العموميـة، بحضـور رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة، ومديري العمـوم ومديري الإدارات المختصـة.

كما تناول الاجتماع مناقشـة نشاطات الصحة والسلامة والبيئـة والاستكشاف والشؤون القانونية للشركة، وكذلك احتياطي النفط والغاز، وعمليـات الحفر والإنتاج، ونقـل وتزويـدات الغـاز، حيث استعرضت الشركة الميزانية المقتـرحـة للعام ألفين واثنين وعشرين، ومستهدفـاتها للعـام المقبل، والمشاكـل التي تواجـه الشركـة في تحقيقها.

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