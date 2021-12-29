رويترز: ترشح الدبيبة للرئاسة كان سببًا رئيسيًا في تأجيل الانتخابات

سلطت وكالة “رويترز” البريطانية، الضوء على آخر تطورات المشهد في ليبيا، موضحة أن البرلمان علق اليوم جلسته حتى الأسبوع المقبل دون تصويت على أي من المقترحات التي طرحت أمس الاثنين لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات.

وذكرت “رويترز”، في تقرير لها، أن الجلسة التي عُقدت في طبرق يومي الاثنين والثلاثاء، مثّلت أول محاولة من جانب “الطبقة السياسية المنقسمة” لرسم طريق للمضي قدمًا بعد تأجيل الانتخابات، بعد الخلافات حول القوانين.

وبحسب التقرير، انهارت جلسة أمس الإثنين وسط حجج صارخة بعد طرح مقترحات مختلفة لتأجيل موعد الانتخابات، والنظر في إعادة هيكلة حكومة الوحدة المؤقتة، والنظر في التغييرات الدستورية.

ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن تشمل جلسة الثلاثاء التصويت على تلك المقترحات، إلا أن المتحدث باسم البرلمان لم يذكر أي سبب فوري لتعليق الجلسة.

وأشار التقرير إلى أن أهلية المرشح الرئاسي، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، كمرشح رئاسي كانت سببًا رئيسيًا للخلاف في الفترة التي سبقت تأجيل الانتخابات.

ونوه بما قالته مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، يوم الاثنين لـ”رويترز” من أن التركيز الرئيسي يجب أن ينصب على المضي قدما في الانتخابات التي يريدها غالبية الليبيين.

وأشار إلى أن جلسة البرلمان هذا الأسبوع كانت واحدة من اللحظات النادرة منذ عام 2014 التي جمعت أكثر من 100 عضو من مختلف أطراف المشهد السياسي المجزأ للمشاركة في نقاش والتصويت على مستقبل ليبيا.

ونوه بأن الجلسة شهدت اقتراحا، تم طرحه ولكن لم يتم التصويت عليه بعد، بطرد السفيرة البريطانية بعد أن قالت بريطانيا إن حكومة الوحدة المؤقتة ما زالت سارية وأنها لن تعترف بأي تحرك جديد لتشكيل حكومة موازية.

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