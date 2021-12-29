المعداني يستمع لمطالب العاملين بمركز عزل سرت

استمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، مساء الثلاثاء، إلى الاحتياجات والمشكلات التي تواجه الأطقم الطبية في مركز العزل بالمدينة، من أجل تحسين الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة لعميد البلدية لمركز العزل المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا في سرت، حيث التقى الطاقم الطبي والإداري بالمركز.

– مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة

– تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مركز عزل سرت

وطالب الأطباء بإصلاح بعض الأجهزة الطبية المعطلة، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل، ومنها صرف الإعاشة والتموين، بالإضافة إلى سرعة تركيب مصنع الأكسجين.

بدوره، استدعى عميد البلدية الشركة المنفذة لتركيب المصنع، والذي سيكون جاهزًا للتشغيل على شبكة العزل بدءًا من اليوم الأربعاء.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، إن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني خصص، في مايو 2020، مليونًا ومائتي ألف دينار ليبي للجنة مكافحة فيروس كورونا بسرت.

وتقوم بلدية سرت حاليًا بالصرف على مركز العزل سرت من المخصص لها، حيت جرى صرف مكافآت مالية، وشراء أجهزة ومستلزمات طبية وأخرى لمصنع الأكسجين، وتسديد قيمة توريد أسطوانات أكسجين للمركز من مصراتة إلى سرت يوميًا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا