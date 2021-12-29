البعثة الأممية تحث على تحديد “موعد واقعي” للانتخابات الليبية

أكد منسق البعثة والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “رايزدن زينينغا” على أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية والتغلب على الجوانب القانونية والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت-وفقاً لما نشرته صفحة البعثة على موقع فيسبوك.

وجاء تصريح زينيغا، بعد لقاء جمعه مع المرشح الرئاسي ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقاً، أحمد معيتيق- اليوم الثلاثاء- وقد استمع منسق البعثة إلى معيتيق بشأن الاجتماع الأخير في بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية والذي ركز على المصالحة وتوسيع الحوار.

ووصفت البعثة الأممية اللقاء بين “الأطراف الرئيسية” بالمبادرة الإيجابية “المرحب بها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام، وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة”

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