رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الإيطالي: نقاسم تونس الالتزام باستقرار ليبيا

راهن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، على زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى تونس، اليوم الثلاثاء، ولقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، في دعم الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، إن زيارة دي مايو تشهد على قرب إيطاليا من تونس والالتزام الإيطالي الملموس بدعم تونس في اللحظات الصعبة الحالية.

ولفت فاسين، إلى أن الزيارة تأتي في إطار الالتزام الإيطالي بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وشدد فاسينو، على أن تونس تعد شريكا استراتيجيا لإيطاليا في الالتزام المشترك بدعم استقرار ليبيا، في التزام تدعمه بنشاط أيضًا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي.