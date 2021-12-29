استكمال البرنامج المناعي تمهيداً للحملة الوطنية للتطعيم ضد داء الكلب

استكمل البرنامج المناعي “التطعيم البشري”، الذي يشرف عليه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للفرق البيطرية المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد داء الكلب، والتي استهدفت الأطباء البيطريين المشاركين في الحملة.

وتزامن استكمال البرنامج، مع الاجتماع الثاني للجنة المركزية المشكلة لإدارة الحملة، والتي بدأت بالتنسيق لتلقي بقية الفرق في المنطقتين الشرقية والجنوبية برنامج التطعيم البشري، واستلام اللقاحات، ومواد التواصل، والمعدات الخاصة بالحملة.

وستنطلق حملة التطعيم ضد داء الكلب، اعتبارا من يوم الأحد الموافق للـ 9 من شهر يناير القادم، بدءا من المنطقة الغربية وتتبعها بعد ذلك بقية المناطق، حسب الجهوزية والجدول الزمني المرصود لذلك، حيث ستستهدف بشكل رسمي الحيوانات الأليفة “الكلاب المملوكة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية