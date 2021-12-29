معيتيق يطلع منسق البعثة الأممية على تفاصيل لقاء مرشحي الرئاسة في بنغازي

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تم لقاء بين المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، مع منسق البعثة والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدن زينينغا.

وتابعت البعثة في إيجاز صحفي، أكد زينينغا على أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية، والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت.

كما استمع منسق البعثة إلى معيتيق عن الاجتماع الأخير في بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية والذي ركز على المصالحة وتوسيع هذا الحوار، وهي مبادرة إيجابية ومرحب بها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام، وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة.

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