“الداخلية” و “5+5” تدرسان خطة لتأمين الطريق الممتد بين الهيشة والجفرة

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع رئيس لجنة 5+5 لواء أحمد أبوشحمة آخر المستجدات والترتيبات الأمنية لتأمين الطريق الساحلى، ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من بلدة الهيشة الجديدة “أبوقرين” إلى بلدية الجفرة والتى يجرى العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاح العمل.

وجاء تناول الترتيبات أثناء اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء داخل مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس بحضور أعضاء لجنة 5+5 لواء مختار النقاصة ولواء مصطفى يحيى ولواء رضوان الغرارى ولواء علي النويصري مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية.

واستعرض “النويصري” الإحتياجات المطلوبة لإقامة عدد 3 نقاط تمركزات أمنية ثابتة بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، فيما أكد “مازن” على دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق التي تمتد لمسافة 300 كم.

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