التكالي: تلقينا تقارير مخابراتية تحوي معلومات خطيرة تمس الأمن القومي

كشف عضو مجلس النواب، علي التكالي، عن خطط البرلمان لعقد جلسة لمناقشة التدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا، مشيرا إلى أن التقارير الأمنية والمخابراتية التي تلقاها المجلس احتوت على معلومات خطيرة تمس الأمن القومي.

وقال التكالي، في تصريحات تلفزيونية: “سنناقش تدخل السفراء والمستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز” والتدخلات الأجنبية عامة، مشيرا إلى أن المجلس قد يصدر بيانا بهذا الشأن.

وأضاف، أن التقارير الأمنية والمخابراتية التي تلقاها المجلس احتوت على معلومات خطيرة تمس الأمن القومي، مبينا أنه سيتم خلال الجلسة القادمة الحصول على إجابات عليها من رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

وأكد أنه “من أخطر وأهم التقارير التي وردت هو تقرير المباحث الجنائية وما احتواه من معلومات”، متابعا: “توجه المجلس هو منح الفرصة للمفوضية ومعرفة ما إذا كان بإمكانها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في يناير”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعادة تشكيل الحكومة لن تكون ضمن بنود النقاش، مبينا أن النواب ينتظرون حتى تستنفذ المفوضية الوقت الذي حددته للنظر فيما سيتخذ لاحقا من إجراءات وإعداد خارطة الطريق.

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