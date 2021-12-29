125 مترشحا: نرفض تأجيل الانتخابات عن 24 يناير القادم

وقّع عدد من المترشحين لانتخابات مجلس النواب بلغ عددهم 125 مترشحا على بيان مشترك بعد قرار مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

وحدد المترشحون في بيانهم الذي رصدته “الساعة 24″، عددا من المطالب، التي اعتبروها انتهاجا لمسار الخيارات السلمية وتأكيدا على حق الليبيين في اختيار ممثليهم.

وطالب المترشحون في البيان بإعلان القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البرلمانية والقوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين.

وطالب المترشحون في بيانهم الذي طالعته “الساعة 24″، إلى اعتماد موعد 24 يناير 2022 موعدا للتصويت للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وشدد المترشحون على تحديد يوم 6 مارس 2022 موعدا للتصويت للجولة الثانية متزامنة مع الانتخابات التشريعية.

واختتم المترشحون هذه المطالبات بالتأكيد على “أن المعرقل الحقيقي هو من يحاول تمديد أمد الفوضى في ليبيا ويرفض إعطاء الليبيين حقهم في انتخاب من يمثلهم” على حد قولهم.

ووقع على البيان كل من :

1- فرج محمد الواكشي……………………الدائرة التاسعة

2- عبدالحكيم إبراهيم العوامي ………. ….الدائرة الأولى

3- إدريس عبدالسلام احميد……………الدائرة السادسة

4- سليمة زيدان بوحلفاية………………الدائرة السادسة

5- بسمة عبدالله مفتاح……………….. الدائرة الحادي عشر

6- خيري محمد ابوخزام……………….الدائرة السادسة

7- أسماء جويد حسين جويد ………………….الدائرة التاسعة

8- ماهر الطبولي ……………….. الدائرة السادسة

9- فاطمة مفتاح القذافي……………..الدائرة التاسعة

10- عائشة الكوني طاهر ……………. . الدائرة السادسة

11- طارق منصور بوحجر………………الدائرة الثالثة

12- مبروكة حسين بركة………………..الدائرة السادسة

13- جبريل عبدالرحيم بوشنه ……….الدائرة الرابعة

14- عبدالقادر محمد صالح…………… الدائرة السادسة

15- منصور محمد علي …………………الدائرة الرابعة

16- محمد طاهر احموده …………… … الدائرة السادسة

17- المهدى عمران العابديه …………..الدائرة الرابعة

18- مبروكة أغالي مختار…………. … الدائرة السادسة

19- محسن يونس سلطان ……………الدائرة الرابعة

20- محمد الرطيبي…………….. ……..الدائرة السادسة

21- د. ناهد عبدالحفيظ حمد…….. …….الدائرة الرابعة

22- منصور محمد علي المرغني ……. ..الدائرة الرابعة

23- محمد كوري شهاء ……………….الدائرة السابعة

24- م. عبدالرؤوف زهلول ………….الدائرة الحادية عشر

25- نجلاء طاهر الورشفاني………… ….الدائرة الثالثة

26- ناصر ناجي الشهيبي……………الدائرة الثالثة

27- محمود مرعي الشهيبي … …..الدائرة الثالثة

28- عادل المغزازي …………………..الدائرة الحادية عشر

29- فرج الشريف اسحيم………….الدائرة الرابعة

30- محمد عبدالرازق غويلة …….الدائرة الثالثة

31- سراج الدين عليوة يحي …..الدائرة السادسة

32- حمزة صالح الساعدي………..الدائرة الخامسة

33- محمد الطاهر العجيلي….الدائرة السادسة

34- عبدالله بلقاسم دواس……….الدائرة الرابعة

35- عامر اشهوب. ……….الدائرة السادسة

36- فجره امحمد الرقيبي ………الدائرة الرابعة

37- صلاح الدين علي فرج… الدائرة السادسة

38- عبدالباسط محمد دخيل ….الدائرة الثالثة عشر

39- فتحية البغدادي اسطيل……الدائرة الخامسة

40- ابراهيم عيسى علي…….الدائرة السادسة

41- د. ناجي حسين المغربي ……الدائرة الرابعة

42- د. طارق الحضيري…………….الدائرة السادسة

43- نجاح سليمان الحاسي …….الدائرة الثانية

44- عبدالرحمن حمد احمد …….الدائرة السادسة

45- صالح شبل …………………الدائرة السادسة

46- محسن يونس سلطان………الدائرة الرابعة

47- زهرة مصطفى التركي……..الدائرة السادسة

48- ابو عزوم اللافي……………..الدائرة السادسة

49- علي السعيدي ………………..الدائرة السادسة

50- صلاح الدين فرج…………….الدائرة السادسة

51- خالد احميد ……………………الدائرة السادسة

52- رجاء الطاهر محمود………..الدائرة السادسة

53- عبدالستار سيف النصر…….الدائرة السادسة

54- محمد عبدالله اوحيده………. …الدائرة السادسة

55- فايزة امحمد الأسود…………الدائرة السادسة

56- حبيب احميد …………………..الدائرة السادسة

57- حمزة علي امبارك………………الدائرة السادسة

58- عبدالهادي علي………………… الدائرة السادسة

59- بثينة احمد الصغير ……………الدائرة السادسة

60- مفتاح ابراهيم مفتاح ………..الدائرة السادسة

61- يوسف صالح الكشكري………الدائرة السادسة

62- جميلة بشير الطاهر ………….الدائرة السادسة

63- عبدالرحمن محمد هويدي….الدائرة السادسة

64- منصور أبوالقاسم السريتي..الدائرة السادسة

65- ادم ابوبكر علي ادم …………الدائرة السادسة

66- مختار محمد التمتام ……….الدائرة السادسة

67- عائشة أبوبكر محمد ………..الدائرة السادسة

68- الصالحة اللافي بوكنيشة…الدائرة السادسة

69- محمد المهدي السايح …….الدائرة السادسة

70- حسين السوداني منير ……الدائرة السادسة

71- عمر علي ابوسعدة……….. الدائرة السادسة

72- محمد الحضيري…………….الدائرة السادسة

73- علي عمر علي خليفة …… الدائرة السادسة

74- بشير احمد بشير …………..الدائرة السادسة

75- أسماء صالح ابو كلش…… الدائرة السادسة

76- ادريس عبدالرحيم ………. الدائرة السادسة

77- الفيتوري ضو بركة ………..الدائرة السادسة

78- حامد سعد يوسف …………الدائرة الثانية

79- غزالة امبارك ………

الدائرة السادسة

80- ابوبكر صالح بوريمه………الدائرة السادسة

81- عائشة محمد بن يحمد. …الدائرة السادسة

82- مريم حسن دله ……………الدائرة السادسة

83- زهرة محمد تراب ………..الدائرة السادسة

84- عبدالله فتحي عبدالله الديباني … الدائرة الثانية

85- عزيزة ابوبكر محمد ……….. الدائرة السادسة

86- صالح حبيب عثمان ………….الدائرة السادسة

87- الزهرة على الحضيري……… الدائرة السادسة

88- صلاح الدين المبروك ……….. الدائرة السادسة

89- سليمة الغناي سالم …………….الدائرة السادسة

90- مفتاح ونيس ارقيعة …………..الدائرة التاسعة

91- امال الناني ………………..الدائرة السادسة

92- حمزة مصطفى ابوحجر……….الدائرة التاسعة

93- صلاح شبل ………………. الدائرة السادسة

94- مصطفى بن حكومه ………….. الدائرة التاسعة

95- علي الوادي …………………الدائرة السادسة

96- محمد الفاتح القلوشي…………. الدائرة الحادية عشر

97- خديجة كناي …………….. الدائرة السادسة

98- المستشار محمد عبدالله ………..الدائرة الحادية عشر

99- اماني محمد عبدالله……………. الدائرة السادسة

100- رضا السنوسي ابوعيشه…….. …الدائرة السادسة

101- ابتسام عبدالسلام ابوسله………..الدائرة التاسعة

102- سامي المختار الساروي…………..الدائرة الحادية عشر

103- فطيمة عبدالهادي أبوبكر…………الدائرة الخامسة

104- مفتاح سالم العكوكي……………….الدئرة الرابعة

105- طارق الحضيري …………..الدائرة السادسة

106- منصور محمد علي …………….. ….الدائرة الرابعة

107- يوسف علي زيدان ……… الدائرة السادسة

108- جبريل عبدالرحيم بوشنه…………الدائرة الرابعة

109- احمد سعد مسعود ………..الدائرة السادسة

110- السنوسي أحمد سلطان …………. الدائرة الرابعة

111- حميده لملوم ……………. …الدائرة السادسة

112- راوية راضي الجازوي ……………..الدائرة الثالثة

113- عبدالعاطي خضري……….. الدائرة السادسة

114- حليمة يوسف الهاشمي …………..الدائرة السابعة

115- عمر المكشر ……………………الدائرة السادسة

116- علي عبدالقادر كشتاوي……………الدائرة السابعة

117- محمد أبوبكر ………………….الدائرة السادسة

118- عمر موسي الصوفي ……………..الدائرة السابعة

119- عادل علي جمعة …………… الدائرة السادسة

120- بثينة صالح الزرداب ……… الدائرة السادسة

121- عبدالحكيم سليم عبدالرحيم ….الدائرة الرابعة

122- عيسى حقار ابوبكر صالح ………الدائرة السادسة

123- حليمة مصطفى الشح…………….الدائرة التاسعة

124- محمود صالح انبيه…………. الدائرة السادسة

125- أحمد علي كريمش العبيدي ……الدائرة الثالثة.