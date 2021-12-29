بحث التعاون المشترك بين المباحث الجنائية ومؤسسة الطاقة الذرية

بحث رئيس جهاز المباحث الجنائية محمود العجيلي، مع كل من رئيس مؤسسة الطاقة الذرية ونائب مدير مركز البحوث النووية ومدير مكتب الدعم الأمني النووي سبل التعاون بين الجهاز والمؤسسة بشكل خاص، والجهات الأمنية بصفة عامة إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية للأمن النووي.

كما شهد الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاثنين، مناقشة الآليات الكفيلة لتشكيل لجنة للأمن والسلامة النووية، وصياغة مسودة قانون الأمن النووي، لتقديمها إلى الجهات التشريعية لإقراره أو تعديله وفق رؤية قانونية.

وأسفر هذا الاجتماع، عن رسم خطة عمل يتم من خلالها الرفع من مستوى النظام الوطني للأمن النووي، والنظام الوطني للطوارئ النووية والإشعاعية.

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