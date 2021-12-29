مازن يبحث مع قيادات لجنة 5+5 تأمين الطريق الساحلي وطريق الهيشة الجفرة

اجتمع وزير الداخلية “خالد مازن” ، مع رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لواء “أحمد أبو شحمه” رئيس اللجنه، ولواء “مختار النقاصه”، ولواء “مصطفى يحى”، ولواء “رضوان الغرارى”، ولواء “علي النويصري” مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية مناقشة أخر المستجدات والترتيبات الأمنية للتأمين الطريق الساحلى، ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة إلى الجفرة والتى يجرى العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاح العمل.

واستعرض عضو لجنة الترتيبات الأمنية الاحتياجات المطلوبة لإقامة عدد ثلاثة نقاط تمركزات أمنية ثابتة بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

هذا وأكد الوزير على دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم.