القطراني يناقش تفعيل القرار المتعلق بنقل سوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي

ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني الإثنين اجتماعًا ضم كلًا من وزير التخطيط فاخر بوفرنه ووزير الاقتصاد محمد علي الحويج ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، وانظم إليهم عبر تطبيق الزوم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد طارق الوليد جمال فنوش بصفته مقررًا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة تفعيل القرار رقم 133 لسنة 2021 بشأن نقل سوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي، عن طريق دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيله والمؤسسات المرتبطة به، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في كافة الإجراءات المتعلقة به.

ومن خلال العرض المقدم من أعضاء اللجنة، أكد النائب الأول لرئيس الحكومة على ضرورة بذل كافة الجهود للإسراع في تفعيل السوق دفعاً لعجلة الاقتصاد وخدمةً للصالح العام.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري أن البلدية حريصة كل الحرص على المساهمة بشكل فعال من أجل تفعيل سوق الأوراق المالية ومن باب هذا الحرص قامت البلدية بتجهيز مقر مؤقت للسوق إلى حين إنشاء المقر الرئيسي.

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