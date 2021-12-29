اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض توصي باستمرار خطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من قطاع التعليم

ليبيا – عقد وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبو خزام الثلاثاء اجتماعًا مع مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض عماد السائح، بحضور وكلاء الوزارة ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، ومدير مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة.

الاجتماع شهد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم اِستعراض الخطة الدراسية الحالية، وإمكانية العودة للدراسة يوميًا، إذ أحاط مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض حيدر السائح الوزارة بتقرير اللجنة العلمية بالمركز المتضمّن ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من قطاع التعليم، طلابًا ومعلمين وإداريين ونحوهم.

بدوره، شدّد وزير التربية والتعليم على ضرورة العمل بخطة تطعيمات، مؤكدًا أن صحة الطلاب أمر مهم، ويُعد من أولى أولويات الوزارة، وفق قوله.