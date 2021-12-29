بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون غزيرة ًخاصة على مرتفعات الجبل الأخضر بينما يميل الطقس للاعتدال على بقية المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق وتمتد إلى الدواخل تصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع ان تكون جيدة إلى غزيرة أحياناً خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 21) مْ ولا تتجاوز (14) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 22) مْ، وتسجل إنخفاض طفيف يوم الجمعة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة الى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 24) مْ, وتسجل إنخفاض طفيف يوم الجمعة.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09)