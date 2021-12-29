اليعقوبي: تمّ تشييع صندوق الانتخابات إلى مثواه الأخير

اعتبرت السيدة اليعقوبي، النائبة المنشقة، عضو منتدى الحوار السياسي، أنه تم تشييع صندوق الانتخابات إلى مثواه الأخير بعد انتصار «الكلبتوقراط» – كلمة يونانية تعني حكومة اللصوص- على الإرادة الوطنية.

وقالت «اليعقوبي» في منشور عبر حسابها على فيسبوك، “‏تم تشييع صندوق الانتخابات إلى مثواه الأخير، انتصرت أطماع الكلبتوقراط على الإرادة الوطنية، وبهذه النهاية الحزينة لي ولكل من ناضل من أجل 24 ديسمبر تبدأ رواية جديدة سعيدة لمجلس النواب ومجلس الدولة كتب على صفحتها الأولى (البقاء إلى الأبد)”، وفقًا لقولها.

وأضافت ساخرة من «السويحلي» و«الكبير»، قائلة: “تهنئة خاصة: لا أنسى أن أهنئ كلاً من السيد الدكتور عبدالرحمن السويحلي بمناسبة ترشحه لمجلس النواب القادم (الموؤد) رغم أن الوضع المفتت أفضل من الانتخابات وأن القوانين معيبة ولكن سمعت اليوم بترشحة تمنياتي له بالتوفيق وإلى كل من حاربنا وحارب إرادة الشعب في تحقيق الانتخابات وترشح رئاسةً ونواباً (تحية ليكم)”، على حد قولها.

وتابعت سخريتها؛ “وثاني شخصية أرغب بتهنئتها المناضل الفذ الصديق الكبير فاز بجدارة بصاحب الكرسي العتيق (مبروك الإستمرار)”، بحسب تعبيرها.

وأردفت «اليعقوبي» “لا بواكي على الليبيين الفقراء من سيدفعون ثمن الانهيار الاقتصادي القادم قريبًا”، لافتة؛ “ففي بلادنا الفقراء هم مصدر الدخل للمشاريع والحكومات الفاسدة، هم من يشترون الوهم والخواء”، وفقًا لكلامها.

وأوضحت؛ “لا بواكي على شباب ليبيا وعقولها المهاجرة، ‏هكذا يحدث للشعوب عندما تستكين”، بحسب قولها.