السايح: المسؤولين الذين يدعون فشل المفوضية لهم أجندات سياسية لا تتماشى مع مسار العملية الانتخابية

ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على أن المفوضية قامت بالجانب الفني وواجبها ومهمتها على أكمل وجه، ولم تقصر، لكن الشركاء الآخرين في العملية الانتخابية هم من عليهم المسؤولية فيما يتعلق باكتمال العملية.

السايح أوضح خلال لقاء خاصة أذيع على قناة “المسار” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن المفوضية لا تستطيع بمفردها أن تتحمل كافة المسؤوليات التي تتعلق بتنفيذ هذه العملية، فإن تم الحديث عن التشريع هو اختصاص مجلس النواب، أما التمويل والتأمين اختصاص الحكومة والطعون الانتخابية فاختصاص الهيئة القضائية في ليبيا، بالتالي العملية الانتخابية مشتركة.

ونوّه إلى أن المفوضية ليست مهمتها تنفيذ قوانين بل الحرص على تنفيذ صحيح للقانون؛ لأن الحق الذي تدافع عنه المفوضية هو حق 2 ونصف مليون ليبي، وحقوق حوالي 75 مرشحًا دخلوا في التنافس وحقوق المؤسسة والمجهودات التي قامت بها خلال سنة كاملة.

وأضاف: “وجدنا أنفسنا محرجين أن القائمة النهائية للمرشحين يوجد بها مزورين وما حصل في قوائم التزكية أن المرشحين قاموا باستخدام قوائم المرشحين التي نشرت في مراكز انتخابية وأخذوا منها صورة وأدرجوها في قوائم التزكية بأرقام مزورة، وتواصلنا مع عدد كبير من الناخبين ورفضوا أنهم قاموا بتزكية المترشحين وهذه فضيحة مرشحين للرئاسة يزوروا مستندات! وجدنا أنفسنا محرجين”.

ولفت إلى أن النفوضية تعرضت منذ أول مرحلة وهي تسجيل الناخبين للاتهامات بأن قاعدة بياناتها مزورة وتحتوي على أرقام مزورة وسعوا في جميع الاتجاهات والمساعي ليثبتوا هذا، لكن محاولاتهم فشلت ولم يستطيعوا أن يقدموا حالة واحدة للمفوضية تثبت أن قاعدة بيانات تسجيل الناخبين مزورة.

كما رأى أن المسؤولين الذين يدعون فشل المفوضية لهم أغراض وأجندات سياسية لا تتماشى مع مسار العملية الانتخابية وأجنداتهم ولا شأن للموضية بأجنداتهم ومخططاتهم المستقبلية لحكم ليبيا، مضيفًا: “نحن هيئة مستقلة مهمتنا تنفيذ العملية الانتخابية بمهنية وتحت معاير دولية والبعثة موجودة معنا على الدوام وهي من تراقب أعمالنا وتحيل التقارير التي تثبت مهنية واحترافية المفوضية فيما يتعلق بتنفيذها للقوانين الانتخابية”.

وعلق على مقترح القوة القاهرة مؤكدًا على أنه موجود ومتداول في أواسط الإدارات الانتخابية عندما تعجز الإدارة الانتخابية عن استكمال العملية الانتخابية لأي ظرف كان، والقوة القاهرة ليست أن تكون لها علاقة بإجراءات، بل ممكن أن تكون حتى بوجود ظواهر وأحداث خارج البيئة التي تعمل بها الإدارة الانتخابية.

وتابع: “لم نقدم مقترحات بل قدمنا تقارير وعلى مجلس النواب أن يدرسها ويتخذ قرارًا فيما يتعلق باستكمال العملية الانتخابية، إما أن يعمل على رفع القوة القاهرة خلال الفترة الوجيزة التي 30 يومًا أو أنه يحدد موعد جديد قد يتجاوز الـ 30 يومًا، و24 يناير هذا الأمر وتحديد يوم الاقتراع متروك للسلطة التشريعية وكذلك تأجيل العملية الانتخابية، نحن نقترح ومجلس النواب يقرر لأنها أمور تتعلق بأمور فنية”.

أما بشأن تصريح خالد المشري واتهامه للسايح في الانفراد باتخاذ قرارات المفوضية قال: “لا مشكلة إذا اتفق هو ومجلس النواب على اساس التغيير وفق المناصب السيادية المنصب بالنسبة لي ليس موضوع وأهم شيء أن يتفقوا فقط”، بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ يوم 24 من ديسمبر كان مفروضًا أن يكون يومًا تاريخيًا وغير مسبوق في تاريخ ليبيا، ومع ذلك اضطرت المفوضية أن تصدر بيان تعلن فيه القوة القاهرة وأنها تقترح تأجيل الانتخابات شهرًا، وهذا أصبح ماضيًا الآن نحاول أن نفصل الظروف التي جعلت المفوضية تأخذ هذا القرار، وصفتم في بيانكم أن مرحلة الطعون منعطف خطير في العملية الانتخابية، كيف كان ذلك؟

أؤكد أن تاريخ 24 من ديسمبر هو التاريخ الذي كان أساس العمل والتحضير التي باشرت المفوضية فيه، منذ أن تم استشارتها في هذا التاريخ في ديسمبر 2020 بدأنا في التحضير والتجهيز لأول انتخابات تاريخية منذ استقلال ليبيا، فيما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وكذلك انتخاب مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية التي ستتولى عملية التشريع في المرحلة الانتقالية الرابعة التي حددت من خلال ملتقى الحوار كانت للمفوضية العديد من الطلبات، لتلتزم بهذا التاريخ، وأهمها أن تستلم القوانين الانتخابية لكل من انتخاب الرئيس ومجلس النواب في الأول من يونيو أول العام، ولكن المفوضية استلمت القوانين في وقت متأخر جدًا.

في سبتمبر انتخاب رئيس الدولة وتلاه انتخاب مجلس النواب والقانون رقم 2 والتزامًا منا بتنفيذ العملية الانتخابية بدأنا في العمليات التي لا ترتبط بشكل مباشر مع القانون الانتخابي بدأنا فيما يعرف تحديث قاعدة البيانات سجل الناخبين وكانت العملية بدأت 4-7، وكانت ناجحة سواء نفذت في الداخل أو الجاليات المقيمة في الخارج وتلتها مرحلة تتعلق بيوم الاقتراع وهذه العملية تتعلق بعملية صحة حضور الناخب ليوم الاقتراع، وأصدرنا بطاقات وتم توزيعها خلال المدة القصيرة التي سبقت الإعلان عن فتح باب الترشح لكل من الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وكانت المراحل كلها التي قمنا بتنفيذها ناجحة وكانت عملية تسجيل الناخبين، إضافة لقاعدة بيانات بما يصل لـ2 مليون و800 ناخب ليبي استطعنا أن نوزع ونصدر بطاقات لحوالي 2 ونصف مليون ليبي خلال فترة قصيرة التي سبقت استلامنا للقوانين الانتخابية وتنفيذها.

س/ أين كانت المعضلة التي جعلت المفوضية تعلن حالة القوة القاهرة؟

الجانب الفني قمنا بواجبنا ومهمتنا على أكمل وجه ولم نقصر، لكن هناك شركاء في العملية الانتخابية والمفوضية لا تستطيع بمفردها ان تتحمل كافة المسؤوليات التي تتعلق بتنفيذه هذه العملية، إن تكلمنا عن التشريع اختصاص مجلس النواب التمويل والتأمين اختصاص الحكومة الطعون الانتخابية نتكلم عن السلطة أو الهيئة القضائية في ليبيا، بالتالي العملية الانتخابية مشتركة وعلى قناعة أن المفوضية نجحت في تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالجانب الفني للعملية الانتخابية، لكن الشركاء الآخرين هم من عليهم المسؤولية كما أسلفت فيما يتعلق باكتمال العملية.

بمجرد انتهائنا من عملية تسجيل المرشحين للعملية الرئاسية المرحلة التي تليها هي فتح باب الطعون أمام قرارات المفوضية التي صدرت في ما يخص اعتماد القاعدة الأولية للمرشحين، وكذلك ما تم استبعاده من هذه القائمة، القرار 79 لسنة 2021 كان يتعلق باستبعاد عدد من المرشحين لعدم انطباق شروط الترشح الوارد في القانون رقم 1 وكان القرار 80 يتعلق باعتماد القائمة الأولية للمرشحين، وهؤلاء الذين انطبقت عليهم الشروط، فيما يتعلق بترشحهم وطلبات ترشحهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، اللائحة التنفيذية للطعون تولاها مجلس القضاء الأعلى وبموجب القانون انتخاب الرئيس وحدد مراحل الطعون 72 ساعة لتقديم الطعون و 72 ساعة أخرى للنظر في الطعون من قبل لجنة الطعون الابتدائية والفترة الزمنية للاستئناف، وما حصل في هذه المرحلة القضاء لم ينصف المفوضية، فيما يتعلق بالدفاع عن قراراها 79 و 80.

كان يفترض أن تأخذ المفوضية 72 ساعة لتقديم الدفاع على قرارها وهذا لم يحصل، الطعون قدمت الساعة 11 صباحًا وحكم فيها الساعة 5! معظم من استبعد بالقرار 72 تم إرجاعهم بموجب أحكام قضائية؟ والغريب أن لجنة الطعون والأحكام القضائية نظرت من حيث الشكل وليست من حيث الموضوع، لو نظرت من حيث الموضوع متأكد أنها ستؤيد قرار المفوضية 79 المتعلق باستبعاد 25 من المترشحين؛ لأن الكثير منهم مستنداتهم مزورة، 11 حالة تزوير في قوائم التزكية لدينا الكثير من الحالات التي تم استبعادها وإرجاعها بموجب أحكام قضائية وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية أن تقدم مرشحين للرئاسة للشعب الليبي في هذه العملية التاريخية غير المسبوقة، أننا نقدم مزورين للشعب الليبي ويستفتي الليبيين على مزورين لن نتحمل هذه المسؤولية.

س/ أليس لعملية القضاء استئناف ضد الحكم؟

بحثنا في جميع سبل التقاضي، لكن للأسف لا توجد لأن أحكام اللجان باته ونهائية وبحثنا أن نتوجه للمحكمة العليا، لكن الآراء كانت متعارضة واستشرنا الكثير من الخبراء والمستشارين القانونيين والنتيجة واحدة أنه في أحسن الأحوال ترجع الطعون للمحاكم الابتدائية والاستئناف من جديد وكأنما رجعنا للمربع الأول، المقصود المفوضية، ليست مهمتها أن تنفذ قوانين بل أن تحرص على تنفيذ صحيح القانون لأن الحق الذي تدافع عنه المفوضية لأن المفوضية لا تدافع عن حقها لأنها مؤسسة بل ندافع عن حقوق 2 ونصف مليون ليبي وندافع عن حقوق حوالي 75 مرشحًا دخلوا في التنافس وحقوق المؤسسة والمجهودات التي قامت بها خلال سنة كاملة، ونجد أنفسنا محرجين أن القائمة النهائية للمرشحين يوجد فيها مزورون، وما حصل في قوائم التزكية أن المرشحين قاموا باستخدام قوائم المرشحين التي نشرت في مراكز انتخابية وأخذوا منها صورة وأدرجوها في قوائم التزكية بأرقام مزورة، وتواصلنا مع عدد كبير من الناخبين ورفضوا أنهم قاموا بتزكية المترشحين وهذه فضيحة مرشحين للرئاسة يزوروا مستندات، وجدنا أنفسنا محرجين.

س/ هل فاجأكم عدد المرشحين؟

حوالي أكثر من نصف المترشحين قدموا 48 ساعة، وتفاجأنا كيف تحصلوا على التزكيات في هذا الوقت وشكينا في الموضوع، وهذا ما جعلنا نركز على التزكيات؛ لأن هذا يجعلك خلال فترة محدودة لا تستطيع أن تجمع 5 آلاف تزكية، حق الترشح مكفول لكل ليبي وبالتالي لا نعترض على أي عدد كان سواء 50 -100 -150 هذا حق كفله القانون، ونحن ليس لدينا صعوبات في تقبل أي عدد كان. مسألة التزوير هي من أقلقتنا وراجعنا المستندات المتعلقة بهؤلاء ووجدنا أن 25 لا تنطبق عليهم القوانين، وهذا ما دعانا لاستبعادهم.

كما أؤكد أن المفوضية استبعدت 25 مترشحًا وليس واحدًا، نلاحظ أن الحديث يدور على مرشح واحد فقط ويتهمون المفوضية أنها تتعمد إبعاد المترشح، ولكن المفوضية قد أبعدت 25. لماذا يتم الحديث عن واحد فقط؟

س/ رصدنا هجومًا يمكن وصفه إعلاميًا أنه عنيف ومتكرر مع سبق إصرار من مجلس الدولة ورئيسه المشري يستهدف المفوضية بالهجوم اللاذع وليس الموضوعي وشخص رئيسها؟ ألم يوضح القانون صلاحيات الرئيس؟ لماذا التحجج بقاعدة دستورية يرغبون من خلالها توضيح صلاحيات الرئيس وهي واضحة في نص القانون؟

بالنسبة للحملة التي تواجه المفوضية منذ أن قمنا بأول مرحلة وهي تسجيل الناخبين واتهموا المفوضية أن قاعدة بياناتها مزورة وتحتوي على أرقام مزورة، وسعوا في جميع الاتجاهات والمساعي ليثبتوا هذا، لكن محاولاتهم فشلت ولم يستطيعوا أن يقدموا حالة واحدة للمفوضية تثبت أن قاعدة بيانات تسجيل الناخبين مزورة.

البعض يتهم المفوضية أنها فشلت وأوجه الكلام لليبيين هم من يقولون هل المفوضية نجحت أم فشلت، المسؤولون الذين يدعون المفوضية قد فشلت لهم أغراض وأجندات سياسية لا تتماشى مع مسار العملية الانتخابية وأجنداتهم، ولا شأن لنا بأجنداتهم ومخططاتهم المستقبلية لحكم ليبيا، نحن هيئة مستقلة مهمتنا تنفيذ العملية الانتخابية بمهنية وتحت معاير دولية والبعثة موجودة معنا على الدوام وهي من تراقب أعمالنا وتحيل التقارير التي تثبت مهنية واحترافية المفوضية فيما يتعلق بتنفيذها للقوانين الانتخابية.

كون أحد السياسيين يصدر بيان ويتهم المفوضية بالفشل نعرفه في سياق التسويق السياسي لأجنداتهم ومستقبلهم السياسي والقاعدة الدستورية، هذا يوجه لمجلس النواب الذي أصدر القوانين وأوضح أن القوانين في ديباجتها أشارت للإعلان الدستوري وتعديلاته، ولما نتكلم عن تعديلاته أي مقترح فبراير الذي ينص على انتخاب رئيس مباشر أو غير مباشر وحدد صلاحيات الرئيس وبناء عليه مجلس النواب أصدر القوانين على الرغم من أنه كان لدينا ملاحظات عدة على القوانين فيما يتعلق بالشأن الفني لتنفيذ العملية الانتخابية، وتواصلنا في العديد من المناسبات والمراسلات وطالبنا مجلس النواب أن يقوم بتعديل القانون وهذا ما حصل بالفعل وأوصلنا كان بينا وبين الاقتراع يوم 24 من ديسمبر 10 أيام.

لكن موضوع الطعون العائق ونتيجة الطعون أعاقت العملية الانتخابية، وقمنا بإحالة التقرير لمجلس النواب وهذا التقرير يتضمن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية فيما يتعلق بمرحلة الطعون، اقترحنا ليوم آخر وهو 24 من يناير من المادة 43، تشير أنه في حال وجود قوة قاهرة ولم تستطع المفوضية خلال 30 يومًا بالتنسيق مع مجلس النواب فيما يتعلق بتحديد يوم أخر للاقتراع اقترحنا أن يكون 24 يناير كموعد آخر للاقتراع، بشرط أن يقوم مجلس النواب برفع الحالة القاهرة التي واجهت العملية الانتخابية.

بالنسبة لمقترح القوة القاهرة موجود ومتداول في أواسط الإدارات الانتخابية عندما تعجز الإدارة الانتخابية عن استكمال العملية الانتخابية لأي ظرف كان، القوة القاهرة ليست أن تكون لها علاقة بإجراءات بل ممكن أن تكون حتى بوجود ظواهر وأحداث خارج البيئة التي تشتغل بها الإدارة انتخابية، المصطلح متعارف عليه ومتعامل به وموجود، وعندما وجد في القانون وجد لغرض التنبؤ بإمكانية تعرض العملية الانتخابية لخروقات قد تحول دون عملية تنفيذها، هذا المصطلح متداول والقوة القاهرة تضم جميع العناصر والعوامل التي تعيق استكمال العملية الانتخابية بشكل حاد ولا تتمكن معه الإدارة الانتخابية من استكمال العملية الانتخابية خلال فترة معينة.

س/ قبول البرلمان فيما يخص مقترحاتكم؟

لم نقدم مقترحات بل قدمنا تقارير وعلى مجلس النواب أن يدرسها ويتخذ قرار فيما يتعلق باستكمال العملية الانتخابية، إما أن يعمل على رفع القوة القاهرة خلال الفترة الوجيزة التي 30 يومًا، أو أنه يحدد موعد جديد قد يتجاوز الـ 30 يومًا و24 يناير هذا الأمر وتحديد يوم الاقتراع متروك للسلطة التشريعية وكذلك تأجيل العملية الانتخابية، نحن نقترح ومجلس النواب يقرر؛ لأنها أمور تتعلق بأمور فنية. نحن نحضر للعملية الانتخابية من سنة والعملية أخذت مجهودات.

س/ الهادي الصغير رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل معكم في مقابلة قال: إن المفوضية تعرضت للتهديد وحدد شخص رئيسها عماد السائح ولم يذكر في تقريره، قال: إنه تم كسر زجاج سيارتك عند مغادرتك للهيئة العليا للقضاء وتم تهديدك بأنه إذا تم إعلان القائمة النهائية ستتعرض للخطر، هل تنفي الكلام أم تؤكده أم تتحفظ عن الرد؟

منذ تولينا المهمة لم نحرص أن تكون مصالحنا الشخصية ومستقبلنا الشخصي أول هدف، وكان هدفنا المساهمة في بناء مستقبل الدولة والحفاظ على استقرارها حتى يتيح لمن يأتي من بعدنا لاستكمال هذه المرحلة والمشوار، بالتالي طبيعي أن نتعرض للتهديدات والمضايقات التي لا تعجب الأطراف التي لديها وجهة نظر أخرى في ما يتعلق بالعملية الانتخابية وما حصل أمام المجلس الأعلى للقضاء تقبلناه بصدر رحب، وهؤلاء كانت لديهم مطالبات وقام بعض الأشخاص بشكل فردي ببعض الممارسات التي لا تليق بمستقبل الديمقراطية في ليبيا ومظاهرها، هذا حدث عرضي ولا أريد أن أذكره.

س/ أشرتم في بيانكم أن المفوضية قاربت من الانتهاء من التحقيق فيما يخص المترشحين للانتخابات التشريعية، هذا مؤشر رصدت الرأي العام انه إيجابي، أن المفوضية مستمرة بأداء عملها وواجبها رغم كل ما طالها من اتهامات؟

حاليًا نقوم بمراجعة وتدقيق الملفات قبول المترشحين لمجلس النواب، ولكن أود أن أشير إلى أنه في الكثير من المناسبات رفعنا توصيات أن قانون انتخاب مجلس النواب والسلطة النيابية يجب أن يعتمد نظام القوائم وليس الفردي، ومجلس النواب لم يستمع لتوصياتنا وأقر النظام الفردي للأسف اليوم عندنا 5 آلاف و 500 مترشح، ويتنافسون على 20 مقعدًا حوالي 2000 مركز انتخابي، سيكون هناك تشتيت للأصوات بشكل كبير جدًا. نتوقع من خلال الفرضية أنه سيكون عندنا تنافس يصل لاستخدام العنف.

نحول طلبات هؤلاء للجهات الأمنية وعدد لا بأس به من طالبين وسأتحفظ في المعلومات، عدد لا بأس به إحالته جهاز المباحث الجنائية للمفوضية شهادة سوابق تحتوي على جرائم يندى لها الجبين، مخدرات سرقات خطف زنا وفارين من العدالة والسجون.

س/ متى تبدأ مرحلة الطعون؟

نحن سنستبعد هؤلاء بالكامل حاليًا نتكلم عن عدد كبير من المرشحين يجب أن يتم دراسة وتدقيق مستنداتهم بشكل دقيق الوقت ليس مهمًا في سبيل أن نقدم لليبيين ناسًا موثوقًا فيهم.

س/ المشري في تصريح صحفي اتهم حضرتك في الانفراد باتخاذ قرارات المفوضية ويقول إنه يجب تغير رئاسة المفوضية، ما ردك؟

لا مشكلة إذا اتفق هو ومجلس النواب على أساس التغيير وفق المناصب السيادية المنصب بالنسبة لي ليس موضوعًا، وأهم شيء أن يتفقوا فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية