زلزال بقوة 5,7 يضرب “كريت” ويشعر به سكان مدن ليبية ومصرية

قال معهد جيوديناميك اليوناني إن زلزالا قوته 5,7 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت باليونان اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدن ليبية ومصرية عدة.

وسجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) وقوع الزلزال، وقالت السلطات المصرية إن السكان شعروا بالزلزال في بعض مدن البلاد.

وقال مدير المعهد الجيوديناميكي أكيس تسلينتيس، إن الزلزال الذي وقع في جزيرة كريت، أعطى قراءة بلغت 5,7 درجة، وأن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترًا.

جدير بالذكر أن زلزالاً بقوة 5,4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أمس الأول الاثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5,2 درجة.

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