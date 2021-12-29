لنقي: لو يُوكل ليّ الأمر لاشترطت ألا تزيد نسبة الذكور عن ‎%‎30 في البرلمانات العربية

أكدت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أنه لو يُوكل لها الأمر لاشترطت ألا تزيد نسبة الذكور عن ‎%‎30 في البرلمانات العربية.

وقالت لنقي في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتمايع «فيسبوك»: “‏بين جلسة البرلمان الليبي بالأمس وجلسة البرلمان الأردني اليوم لمناقشة التعديل الدستوري وإضافة كلمة «الأردنيات» بجوار «الأردنيون» للتأكيد على مفهوم المواطنة الكامل، تتيقن أننا كلنا في الهم شرقُ”.

وأضافت “لو يُوكل الأمر لي لاشترطت ألا تزيد نسبة الذكور في البرلمانات العربية عن 30%”.

وتابعت “من هنا يبدأ إصلاح البرلمانات في منطقتنا”.