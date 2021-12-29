جمعة: لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 يناير لذات الأسباب التي منعت حدوثها في 24 من ديسمبر

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب صباح جمعة إن جلسة مجلس النواب تضمنت مناقشة تقرير الللجنة التي تم تشكيلها من البرلمان لمتابعة المفوضية، وتم استعراض التقرير التقارير التي تم إرسالها من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة والرقابة الإدارية.

جمعة أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن كل المناقشة وهذه العملية تصب في أن ن جميع التقارير الموجودة في عمومها تدل على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في الدولة بناء على التقارير الأمنية، مبينةً أن التقارير تم مناقشتها في جلسة مغلقة بناء على لائحة مجلس النواب التي تنص على أنه هناك أمور أمنية لا يمكن أن تتم في ظلها إجراء الانتخابات في الوقت الحالي.

وتابعت: “كانت من ضمن التوصيات نهاية الجلسة أن المفوضية العليا للانتخابات عملت على موعد 24 يناير ولم تبلغ مجلس النواب بالموعد بشكل رسمي وهذا مخالف للمادة 43 قانون رقم 1 لسنة 2021، ولذلك تم خلال الجلسة تشكيل استدعاء مجلس إدارة المفوضية الأسبوع القادم لمناقشتها بما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية والتقارير الأمنية المشكلة من قبل الجهات المختصة”.

كما أوضحت أنه تم العمل في نفس الوقت على استمرار عمل اللجنة المشكلة من مجلس النواب أي لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار رقم 13-2021 لإعداد مقترح للمرحلة القادمة والتشاور مع الأطراف المعنية لوضع خارطة طريق جديدة يتم فيها تشكيل الدستور ويتم الإعلان عن حكومة ورئاسة جديدة لها.

وشددت على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 يناير؛ لأنه ذات الأسباب التي منعت إجراءها في 24 من ديسمبر نفسها ستمنع من حدثها بأي موعد آخر.

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