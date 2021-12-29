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“العمل” تشترط على المراجعين إبراز بطاقة تطعيم كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حظرت وزارة العمل دخول أي شخص إلى ديوان الوزارة والإدارات والمكاتب التابعة لها دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا بدءًا من اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تعميم صادر عن الوزارة موجه لمديري الإدارات والمكاتب والموظفين والمترددين على ديوان الوزارة، وذلك استنادًا إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة التعليم والبحث العلمي اشترطت كذلك إظهار بطاقة تطعيم كورونا لدخول إداراتها والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار المخاوف من انتشار المتحور “أوميكرون”.

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قناة 218 الليبية

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