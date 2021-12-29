الحاجي: الحرب مستمرة طالما “حفتر” حر طليق على التراب الليبي

حرّض جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، معتبرًا أن “الحرب مستمرة طالما حفتر حر طليق على التراب الليبي” على حد وصفه.

وزعم «الحاجي» في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه “لن تجرى أي انتخابات يشارك فيها «مجرم الحرب»، مضيفًا “ولن تجرى انتخابات بمفوضية موجهة وأبعد ما تكون عن الحياد؛ بل طرف في إفساد هذه الانتخابات”، بحسب ادعائه.

وواصل مزاعمه قائلًأ: “بات واضحًا لنا السواد اﻷعظم من الشعب الليبي أن اﻷجسام المهترئة التي يقودها (المشري وعقيلة) هم أسباب الكارثة التي حلت بالشعب الليبي”، موضحًا أنه “لن يكون أي تحول إلى الدولة بوجودهم فهم العائق الرئيس للتحول”. بحسب كلامه.