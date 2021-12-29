الارصاد: اجـواء متقلبة وأمطار جيدة وغزيرة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 29/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تبقى الأجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متوسطة الي جيدة ومن المتوقع ان تكون غزيرة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الغربي (على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس الي سرت) مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة دافئة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً أثناء فترات النهار وتسجل مابين (17 – 24) مْ، ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر. والله أعلم .