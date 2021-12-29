“البيدجا”: لن نتوقف عن هدفنا في كافة ربوع ليبيا

قال عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ«البيدجا»، والمطلوب دوليا بتهمة الاتجار في البشر وسرقة وتهريب النفط الليبي، أنه “لن يتوقف عن هدفه أمام الشعب في كافة ربوع ليبيا”، على حد قوله.

ونشر «البيدجا»، مقطع فيديو مصور يرصد تدريبات لعدد محدود من طلاب الأكاديمية البحرية، قائلًا: “وهكذا أثبتت إنجازات نقطة مصفاة الزاوية أمام الله والمواطن للبحرية الليبية وليبيا ولن نتوقف عن هدفنا أمام الشعب اللّيبي في كافة ربوع ليبيا”، وفقًا لكلامه.

وتابع؛ “المقطع التالي يوضح الروتين اليومي لطلبة الأكاديمية البحرية الليبية منذ صباح الفجر إلي مساء الليل”، مردفًا “وهذا واجبنا نحو الله والمواطن ومؤسساتنا التعليمية”. بحسب تعبيره.