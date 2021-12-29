السوق الرسمية: اليورو يتراجع أمام الدينار

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال التعاملات في السوق الرسمية، الأربعاء، عند 4.59 دينار.

وبالمثل، ثبت سعر الجنية الإسترليني عند 6.17 دينار، في حين تراجع اليورو قرشا إلى 5.19 دينار من 5.20 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على التوالي.

وهبطت الليرة التركية قرشًا مسجلة 0.38 دينار، فيما حافظ اليوان الصيني على سعر 0.72 دينار.

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