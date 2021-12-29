الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأربعاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى تقلب الأجواء على غالبية مناطق الشمال الشرقي مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، ومن المتوقع أن تكون غزيرةً خاصةً على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما يميل الطقس للاعتدال على بقية المناطق.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة- جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) مْ

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة على غالبية المناطق خاصة على مناطق الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 21) مْ ولا تتجاوز (14) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 22) مْ، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 24) مْ, وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية