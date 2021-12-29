وزير الداخلية يبحث الترتيبات الأمنية للتأمين الطريق الساحلي (الهيشة _ الجفرة)

طرابلس 29 ديسمبر 2021 (وال) _ اجتمع وزير الداخلية “خالد مازن” مع رئيس وأعضاء لجنة 5+5 لواء “أحمد أبو شحمه” رئيس اللجنه، ولواء “مختار النقاصه”، ولواء “مصطفى يحى”، ولواء “رضوان الغرارى”، ولواء “علي النويصري” مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية.

وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، أخر المستجدات والترتيبات الأمنية للتأمين الطريق الساحلي، ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة إلى الجفرة والتى يجرى العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لانجاح العمل.

واستعرض عضو لجنة الترتيبات الأمنية الإحتياجات المطلوبة لإقامة عدد ثلاثة نقاط تمركزات أمنية ثابتة بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

هذا وأكد السيد الوزير على دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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