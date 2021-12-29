عبد السلام غنيم: مجلس «النّوائب» حالة ميئوس منها غير قابلة للإصلاح أو الترقيع

وصف عبد السلام غنيم، المحلل السياسي، مجلس النواب بـ “مجلس النّوائب”، معتبرًا أنه “حالة ميئوس منها غير قابلة للإصلاح أو الترقيع”، على حد تعبيره.

وكتب «غنيم»، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر”، “ما ينفع في البايد ترقيع”، معقبًا أن “مجلس النّوائب حالة ميئوس منها غير قابلة للإصلاح أو الترقيع لا تتوقّعوا من هذا المجلس أن يُهيّئ الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حقيقية تُنتج مجلس جديد فهو لن يُفرّط فى المرتبات والامتيازات”، وفقًا لقوله.

وأوضح أنه “يجب بتْر هذا المجلس وتنظيف المسرح السياسى من قذارته ونذالته”، بحسب كلامه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، عقد أمس الثلاثاء، جلسة رسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف “فوزي النويري” وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ”أحميد حومه” وبحضور 110 نائب.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر الموقع الرسمي للبرلمان.

وأكد بليحق، أنه تم خلال الجلسة، مناقشة مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

وشدد على أن البرلمان ناقش ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم، وأحيل الملف للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وأشار إلى أن النواب ناقشوا ملف المناصب السيادية، كما تم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.