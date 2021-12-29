الرئيسان الجزائري والموريتاني يبحثان الوضع في ليبيا

تبادل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وقال تبون، في مؤتمر عقب اللقاء الذي جمعهما بمقر رئاسة الجمهورية في الجزائر أمس الثلاثاء، إن المحادثات كانت «ثرية» وشكلت فرصة للتطرق للعديد من جوانب التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين، مؤكدا أن هذه العلاقات «عريقة وتعرف تطورا لافتا ازدادت وتيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أكد أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا «عريقة وتشهد تطورا لافتا» ازدادت وتيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي بين البلدين.

وأوضح أنهما تطرقا إلى العمل العربي المشترك، «لا سيما أن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية التي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي».

وأردف: «في ظل سياق دولي متأزم تطبعه التحديات والتهديدات، تطرقنا إلى أولوية تضافر جهودنا وتنسيق مواقفنا»، مشيرا إلى «تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها».

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