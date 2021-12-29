مالطا إندبندت: على أوروبا عدم شيطنة خفر السواحل الليبيين أو وقف التعاون معهم

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مالطا إندبندت” الناطقة بالإنجليزية الضوء على الحلول الناجعة لمعالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتدفقة من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد ضرورة تغيير سياسات الهجرة وتوسيع الشرعي منها والتعامل مع ليبيا الجارة على الشاطئ الجنوبي لمالطا والدول والأوروبية والتعامل معها بعيدًا عن العقلية الاستعمارية الكلاسيكية القديمة والجلوس مع مسؤوليها للتباحث معهم بالخصوص.

وشدد التقرير على وجوب إيجاد أرضية للثقة المتبادلة بين الطرفين بهدف التخطيط الصحيح لإيجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة وبناء شراكات مثمرة مبينًا إن المطلوب تحديدًا من الاتحاد الأوروبي العمل بصبر مع نظيره الإفريقي والسلطات في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وتابع التقرير إن هذا العمل يجب أن ينتج عنه بناء إدارة مشتركة لمراكز استقبال المهاجرين غير الشرعيين محذرًا في ذات الوقت مما عبر عنه بـ”شيطنة” خفر السواحل الليبيين أو وقف التعاون معهم لأن النتائج ستكون عكسية وسيئة لأن من مصلحة ليبيا أن تكون آمنة وهؤلاء وعلى الجميع مساعدتها لأن تصبح كذلك.

ونبه التقرير لأهمية التعامل مع الأسباب الإنسانية والاقتصادية التي قادت لتدفق هؤلاء من دول المنبع في إفريقيا وغيرها من الدول المبتلاة بالحروب والنزاعات والاقتصادات المنهارة وعدم الاكتفاء باحتجازهم خلف جدران عالية بسياسات تعامل صارمة جدا.

ترجمة المرصد – خاص

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