المسؤولين الذين يدعون فشل المفوضية لهم أجندات سياسية لا تتماشى مع مسار العملية الانتخابية

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على أن المفوضية قامت بالجانب الفني وواجبها ومهمتها على أكمل وجه، ولم تقصر، لكن الشركاء الآخرين في العملية الانتخابية هم من عليهم المسؤولية فيما يتعلق باكتمال العملية.

السايح وخلال لقاء أذيع على تلفزيون “المسار” الإثنين، أوضح أن المفوضية لا تستطيع بمفردها أن تتحمل كافة المسؤوليات التي تتعلق بتنفيذ هذه العملية، فإن تم الحديث عن التشريع هو اختصاص مجلس النواب، أما التمويل والتأمين اختصاص الحكومة والطعون الانتخابية فاختصاص الهيئة القضائية في ليبيا، بالتالي العملية الانتخابية مشتركة.

ونوّه إلى أن المفوضية ليست مهمتها تنفيذ قوانين بل الحرص على تنفيذ صحيح للقانون، لأن الحق الذي تدافع عنه المفوضية هو حق 2 ونصف مليون ليبي، وحقوق حوالي 75 مرشحًا دخلوا في التنافس وحقوق المؤسسة والمجهودات التي قامت بها خلال سنة كاملة.

وأضاف السايح: “وجدنا أنفسنا محرجين أن القائمة النهائية للمرشحين يوجد بها مزورين وما حصل في قوائم التزكية أن المرشحين قاموا باستخدام قوائم المرشحين التي نشرت في مراكز انتخابية وأخذوا منها صورة وأدرجوها في قوائم التزكية بأرقام مزورة، وتواصلنا مع عدد كبير من الناخبين ورفضوا أنهم قاموا بتزكية المترشحين وهذه فضيحة مرشحين للرئاسة يزوروا مستندات! وجدنا أنفسنا محرجين”.

ولفت إلى أن المفوضية تعرضت منذ أول مرحلة وهي تسجيل الناخبين للاتهامات بأن قاعدة بياناتها مزورة وتحتوي على أرقام مزورة وسعوا في جميع الاتجاهات والمساعي ليثبتوا هذا، لكن محاولاتهم فشلت ولم يستطيعوا أن يقدموا حالة واحدة للمفوضية تثبت أن قاعدة بيانات تسجيل الناخبين مزورة.

كما رأى أن المسؤولين الذين يدعون فشل المفوضية لهم أغراض وأجندات سياسية لا تتماشى مع مسار العملية الانتخابية وأجنداتهم ولا شأن للمفوضية، بأجنداتهم ومخططاتهم المستقبلية لحكم ليبيا، مضيفًا: “نحن هيئة مستقلة مهمتنا تنفيذ العملية الانتخابية بمهنية وتحت معاير دولية والبعثة موجودة معنا على الدوام وهي من تراقب أعمالنا وتحيل التقارير التي تثبت مهنية واحترافية المفوضية فيما يتعلق بتنفيذها للقوانين الانتخابية”.

وعلق السايح على مقترح القوة القاهرة مؤكدًا على أنه موجود ومتداول في أواسط الإدارات الانتخابية عندما تعجز الإدارة الانتخابية عن استكمال العملية الانتخابية لأي ظرف كان، والقوة القاهرة ليست أن تكون لها علاقة بإجراءات، بل ممكن أن تكون حتى بوجود ظواهر وأحداث خارج البيئة التي تعمل بها الإدارة الانتخابية.

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