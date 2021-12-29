الجرندي ودي مايو يتوافقان على مساندة المسار السياسي الليبي

توافق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نظيره الإيطالي، لويغي دي مايو، على ضرورة «مساندة ليبيا في مسارها السياسي».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجرندي مع دي مايو، الذي زار تونس، أمس الثلاثاء، والتقى الرئيس قيس سعيد، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية.

– تونس تطالب إيطاليا بمقاربة مشتركة في قضية الهجرة تحترم حقوق المهاجرين

– «المستجدات الانتخابية» محور مشاورات المنقوش والجرندي

وأكد الوزيران، حسب البيان، «توافقهما على ضرورة مواصلة مساندة ليبيا في مسارها السياسي بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المندمجة في حوض البحر الأبيض المتوسط حتى يظل فضاء أمن وسلام وتضامن بين جميع شعوبه».

وبحث الوزيران كذلك «العلاقات الثنائية بين البلدين وأفق تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى جانب استعراض أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق البيان.

وثمّن الجرندي «وقوف» إيطاليا إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق من مسارها السياسي، معربًا عن شكره لدعم روما لتونس في مواجهة وباء «كوفيد-19»، وبلوغ مستوى إيجابي من عمليات التلقيح المكثفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا