تقرير فرنسي: لا يمكن التنبؤ بمصير العملية الانتخابية المؤجلة في ليبيا

ليبيا – أظهر تقرير تحليلي نشرته مجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية عدم قدرة المحللين السياسيين على الإدلاء بتنبؤات حول مصير العملية الانتخابية المؤجلة.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أنه من غير الواضح لهؤلاء المحليين ما إذا كانت قضايا أهلية المرشحين والأمن التي أدت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيتم حلها من قبل تاريخ العملية الانتخابية الجديدة التي لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.

ورجح التقرير فوز واحد من 3 مرشحين بالانتخابات الرئاسية هم سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة مبينًا إن الأول هو الأقرب للفوز لأن هنالك شعور كبير لدى العديد من الشباب ممن لديهم حنين لأيام العقيد الراحل القذافي بضرورة دعم نجله.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية