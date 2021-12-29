مستشفى الخُمس يُناشد جهات الاختصاص دفن جثث المهاجرين

ناشد مستشفى الخُمس العام الجهات ذات الاختصاص اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفن جثث المهاجرين الذين قضوا في غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة الخُمس، الأيام الماضية.

وأفادت إدارة المستشفى، في بيان، أن ثلاجة دفن الموتى بالمستشفى باتت ممتلئة بعد حفظ 15 جثة وصلت إلى المستشفى عن طريق منظمة الهجرة الدولية ومديرية الأمن، بالإضافة إلى ثلاث جثث أخرى من جنسيات أجنبية حفظوا في ثلاجة المستشفى منذ مدة طويلة دون أي استجابة رسمية من سفاراتهم لإتمام إجراءاتهم.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن ثلاجة الموتى لم تعد قادرة على استقبال جثث أخرى في حال استمرار عمليات انتشال ضحايا قارب الهجرة غير القانونية.

يُذكر أن فرق أمنية وإغاثية تمكنت من انتشال قرابة 15 جثة لمهاجرين ظهروا على شاطئ البحر عقب غرق قاربهم الذي كان يحمل قرابة 35 مهاجرًا في منطقة قصر الأخيار.

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