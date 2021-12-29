عضو بتأسيسية صياغة الدستور: الاستفتاء على الدستور حق أصيل للشعوب 

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قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس. إن الاستفتاء على الدستور حق أصيل للشعوب لتقرير المصير ويجب التمسك به وعدم التنازل عنه أو التسليم فيه.

وشدد النعاس في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” على أن المطلوب احترام القانون، ومن يصدر التشريعات عليه احترامها.

وأوضح أن الهيئة التأسيسية أقرّت مشروع الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017. وأخطرت كل الجهات بالعمل على تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء.

وذكر أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور، وأصدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور.

وتابع :”يجب على مجلس النواب وكل السلطات احترام القانون. ويجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تحترم القانون وتعمل على تنفيذه خلال 60 يوما منذ استلامها للقانون بتاريخ 29 نوفمبر 2018 وذلك بموجب نص المادة 3 من القانون رقم 6″.