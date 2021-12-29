المطلوب دوليًا بتهمة الاتجار في البشر “البيدجا”: لن نتوقف عن هدفنا في كافة ربوع ليبيا

قال المطلوب دوليًا بتهمة الاتجار في البشر وسرقة وتهريب النفط عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا”، أنه “لن يتوقف عن هدفه أمام الشعب في كافة ربوع ليبيا”، على حد قوله.

ونشر البيدجا، مقطع فيديو مصور يرصد تدريبات لعدد محدود من طلاب الأكاديمية البحرية، قائلًا: “وهكذا أثبتت إنجازات نقطة مصفاة الزاوية أمام الله والمواطن للبحرية الليبية وليبيا ولن نتوقف عن هدفنا أمام الشعب اللّيبي في كافة ربوع ليبيا”، وفقًا لكلامه.

وتابع:” المقطع التالي يوضح الروتين اليومي لطلبة الأكاديمية البحرية الليبية منذ صباح الفجر إلى مساء الليل”، مضيفًا “وهذا واجبنا نحو الله والمواطن ومؤسساتنا التعليمية”. وفقًا لتعبيره.

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