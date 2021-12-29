الأمم المتحدة تنهي برنامجًا تدريبيًا لمحاميي إدارة القضايا

أشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تدريب 52 محاميًا من إدارة القضايا التابعين لوزارة العدل، في تسوية المنازعات المتعلقة بالطعون الانتخابية، وذلك في إطار برنامج ” الانتقال السلمي للقيادة على المستويين المحلي والوطني”.

ويهدف التدريب، الذي نظمه البرنامج الإنمائي بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وبالشراكة مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية؛ إلى زيادة المعرفة بآليات تسوية المنازعات الانتخابية، وزيادة الكفاءة في معالجة الشكاوى الانتخابية المتصلة بانتخابات المجالس البلدية.

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك اندري فرانش، أهمية هذا العمل بالنسبة لليبيا، مشيرًا إلى مواصلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي دعم الجهود الرامية إلى تحسين دور السلطة القضائية في إجراء عمليات انتخابية ذات مصداقية، وفق قوله.

يُذكر أن إدارة القضايا تتولى الترافع والدفاع عن الدولة وإداراتها ومؤسساتها وتمثيلها في المنازعات القضائية في الداخل والخارج.

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